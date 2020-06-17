Çayırova'da karantinaya alınan sokakta ekmek ve maske dağıtıldı
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Çayırova'da karantinaya alınan sokakta ekmek ve maske dağıtıldı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak karantinaya alındı.

Çayırova'da karantinaya alınan sokakta ekmek ve maske dağıtıldı
17.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:37

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, koronavirüs vakalarının görüldüğü Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak karantinaya alındı. Çayırova Belediyesi karantinaya alınan sokakta vatandaşlara maske ve ekmek dağıttı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla, Çayırova'ya bağlı Özgürlük Mahallesi 205/1 Sokak koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle dün karantinaya alındı. 21 Haziran saat 00.00'a kadar karantinaya alınan sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı. Çayırova Belediyesi ekipleri koruyucu kıyafetler giyerek, karantinaya alınan sokakta vatandaşlara ekmek ve maske dağıttı. Sokağı yıkayan ve dezenfekte eden belediye ekipleri, karantina sürecinde vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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