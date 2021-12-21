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Çayırova'da iş yeri kurşunlandı

Çayırova'da iş yeri kurşunlandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerini kurşunlayan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma yürütülüyor.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iş yerini kurşunlayan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma yürütülüyor.

Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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