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Çayırova'da hafta sonu vezneler açık olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çayırova'da hafta sonu vezneler açık olacak

Çayırova Belediyesi vezneleri emlak, çevre, temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için cumartesi ve pazar günü hizmet verecek.

Çayırova Belediyesi vezneleri emlak, çevre, temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksit ödemeleri için cumartesi ve pazar günü hizmet verecek.

30 Kasım Salı günü sona erecek vergi ödemeleri için 20-21 ve 27-28 Kasım tarihlerinde saat 08.30-17.30 saatleri arasında vezneler hizmete açık olacak. Vatandaşların vergilerini geciktirerek cezalı duruma düşmemeleri için hatırlatmada bulunan ve son ödeme gününün 30 Kasım Salı günü mesai bitimi olduğunu bildiren yetkililer; ödeme seçenekleri hakkında da vatandaşları bilgilendirerek; emlak, çevre ve temizlik ile ilan reklam vergilerinin belediye hizmet binasındaki emlak servisinde yatırılabileceği gibi, banka hesap numaralarından, tüm PTT şubelerinden belediyenin internet adresinden online olarak ödeme yapılabileceğini hatırlattı. - KOCAELİ

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