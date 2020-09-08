Çayırova'da engelli merkezi inşa ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çayırova'da engelli merkezi inşa ediliyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, söz verdiği engelli merkezi projesine en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Çayırova'da engelli merkezi inşa ediliyor
08.09.2020 11:26 | Son Güncelleme: 08.09.2020 11:29

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, söz verdiği engelli merkezi projesine en kısa sürede başlayacaklarının müjdesini verdi.

Çayırova Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların kullandığı akülü tekerlekli sandalyelerin bakımını yapıp, akülerini yeniledi. Engelli vatandaşların ve ailelerinin katılımı ile belediye önünde düzenlenen programda, vatandaşlara yeni aküleri teslim edildi. Programa, Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürlerinin de katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, engelli koordinasyon merkeziyle, ilçede engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Çayırova'da 4 bine yakın engelli vatandaşın bulunduğunu kaydeden Başkan Çiftçi, "Engelli kardeşlerimizden gelen talep doğrultusunda akülü tekerlekli sandalyelerin bakım ve onarımını yaptığımız kardeşlerimizin akülerini de yeniledik" dedi.

Belediye bünyesinde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezi'nin 7 personel ve 4 araçla engelli vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet verdiğini kaydeden Başkan Çitçi, "Akülü araç, mekanizmalı hasta yatağı, medikal sarf malzeme ve hastane ulaşımı hizmeti verdikleri engelli vatandaşlarımızın her daim yanındayız ve hizmetindeyiz" diye konuştu.

Engellilerin kendileri için çok özel olduğunu belirten Başkan Çiftçi, göreve gelir gelmez önem ve öncelik verdikleri engelli merkezi projesinin çizimine başladıklarını ve en kısa sürede yapımına başlayacaklarını, projeyi tamamladıklarında ilçede yaşayan engelli vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacağı önemli bir hizmeti hayata geçireceklerini ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Meral Akşener Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Muhterem Nur Ozan Çolakoğlu
Spor Erol Bulut Nihat Özdemir Malcolm Thomas Enner Valencia Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Çayırova'da engelli merkezi inşa ediliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 11:30:36. #1.14#
title