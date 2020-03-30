Çayırova'da dezenfekte çalışmaları sürüyor
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Çayırova, Güncel

Çayırova'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Korona virüsle mücadelede seferberlik ilan eden Çayırova Belediyesi, dezenfekte ekipleri ile halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarına devam ediyor.

30.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:25
Çayırova'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Korona virüsle mücadelede seferberlik ilan eden Çayırova Belediyesi, dezenfekte ekipleri ile halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun kullanılan alanları her gün düzenli olarak dezenfekte eden Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların en çok kullandığı kamu ve özel bankaların bankamatikleri de dezenfekte ederek, virüsün yayılmasına engel oluyor. 24 saat çalışmalarını sürdüren dezenfekte ekipleri, ilçe genelinde çalışan halk otobüslerinde de aynı uygulamayı yapıyor.

Korona virüsle mücadelede tedbirlerini titiz ve hassas bir şekilde yerine getiren ve halkın sağlığı için yoğun bir şekilde çalışan dezenfekte ekipleri ana cadde üzerindeki esnaflarla birlikte caddeleri de yıkayarak dezenfekte ediyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini de dezenfekte ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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