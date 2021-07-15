Çayırova'da Buray rüzgarı esti
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Çayırova'da Buray rüzgarı esti

Çayırova'da Buray rüzgarı esti
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Kocaeli'de 'Yaz Neşesi Sen de Gel' etkinliklerinin üçüncü durağı olan Çayırova'da düzenlenen Buray konserine binlerce vatandaş katıldı.

Kocaeli'de 'Yaz Neşesi Sen de Gel' etkinliklerinin üçüncü durağı olan Çayırova'da düzenlenen Buray konserine binlerce vatandaş katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Kocaeli'de Yaz Neşesi Sen de Gel" etkinliklerinin üçüncü adresi Çayırova'da ünlü sanatçı Buray rüzgarı esti. Çayırova Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Pop müziğinin önde gelen isimlerinden Buray, Çayırova ve çevre ilçelerden gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Çayırova Belediyesi önünde bilim şov, yerel sanatçı performansı ve diğer etkinlikler gündüz saatlerinde başladı. Çocuk, genç ve yetişkinlerin doyasıya eğlendiği etkinlikler sonrasında sahneyi ünlü sanatçı Buray aldı. Birçok sevilen parçasını seslendiren ünlü sanatçıya vatandaşlar da eşlik etti. - KOCAELİ

Çayırova'da Buray rüzgarı esti
Çayırova'da Buray rüzgarı esti
Çayırova'da Buray rüzgarı esti
Çayırova'da Buray rüzgarı esti
Çayırova'da Buray rüzgarı esti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çayırova'da Buray rüzgarı esti - Haberler
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