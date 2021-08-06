Çayırova'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
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Çayırova'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Çayırova'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı ve üstyapı hizmetlerini yüzde 95 seviyesine çıkardığı Emek Mahallesi'nde, planlaması yapılan yollarda parke ve bordür çalışmalarını tamamladı.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı ve üstyapı hizmetlerini yüzde 95 seviyesine çıkardığı Emek Mahallesi'nde, planlaması yapılan yollarda parke ve bordür çalışmalarını tamamladı.

Akse Mahallesi'nde çalışma yürüten ekipler, bir taraftan asfalt öncesi PMT serimi yaparken bir yandan da asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Aralıksız süren çalışmalar tamamladığında Akse Mahallesi'ne 5 bin ton asfalt serilmiş olacak.

Daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova için çalışmalar yapan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkların bakım ve onarımının yanında ilçeye yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Atatürk Mahallesindeki 306. sokak ve 340/1 sokakta inşa edilen yeni parkların yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Bir süre önce temeli atılan Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin üçüncü katının betonu atılırken, yine engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak Çayırova Belediyesi Engelliler Merkezi Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. - KOCAELİ

Çayırova'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Çayırova'da altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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