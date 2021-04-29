Çayırova'da 500 yetim ve öksüz çocuğu giydirildi
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Çayırova'da 500 yetim ve öksüz çocuğu giydirildi

Çayırova'da 500 yetim ve öksüz çocuğu giydirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çayırova Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki 500 yetim ve öksüz çocuğu giydirerek bayram sevincini erken yaşamalarına katkı sağladı.

Çayırova Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki 500 yetim ve öksüz çocuğu giydirerek bayram sevincini erken yaşamalarına katkı sağladı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin seçim beyannamesinde söz verdiği "Beşikten Eşiğe Yetim "projesi kapsamında ilçede maddi durumu iyi olmayan 500 yetim ve öksüz çocuk Ramazan Bayramı öncesi giydirildi. Bayram öncesinde gerekli araştırma ve inceleme sonrası ilçede tespit edilen 500 yetim ve öksüz çocuk, yeni giysileri ile bayram sevincini erken yaşadı. İlçedeki bir mağazadan yapılan anlaşma ile yetim ve öksüz çocuklar bayramlık elbise ve ayakkabılarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

Çocukların mağazadan yaptığı alışverişe katılan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, göreve geldiklerinde seçim beyannamesinde gerçekleştirdikleri ilk sözün "Beşikten Eşiğe Yetim" projesi olduğunu söyledi. İlk defa ilçede böyle bir çalışma yapıldığını, yetim ve öksüz çocukların envanterini çıkardıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, "Yetim Gülerse dünya güler, Yetim Gülerse Çayırova güler. Onlar bize emanet. Yavrularımızın, bayramlık elbise ve ayakkabılarını ilçemizde anlaştığımız bir mağazadan hediye ettik. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada evlatlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Çayırova'da 500 yetim ve öksüz çocuğu giydirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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