Çayırova'da 24 saat dezenfekte Çayırova genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına, sağlık kuruluşlarından kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşların yoğun kullandığı tüm alanlara kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı...

Çayırova genelinde alınan korona virüs tedbirleri kapsamında ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına, sağlık kuruluşlarından kamu kurum ve kuruluşlarına, vatandaşların yoğun kullandığı tüm alanlara kadar dezenfekte işinde görev alan ekipler, tam donanımlı ekipmanlarıyla çalışmalarına devam ediyor.

İlçede korona virüsle mücadele kapsamında 7 gün 24 saat hizmet veren Çayırova Belediyesi dezenfekte uygulamalarına devam ediyor. Eğitim, sağlık alanlarının yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı her bir noktada ve dernekler, toplu taşıma araçları, caddeler, sokaklar, parklar gibi alanlarda da dezenfekte uygulamasına aralıksız olarak devam eden Çayırova Belediyesi, bünyesinde oluşturmuş olduğu dezenfekte timi ile ilçede önemli işlere imza atıyor.

Halkın yoğun olarak kullandığı alanların dezenfeksiyonuna büyük önem veren Çayırova Belediyesi, dezenfekte timi ile 3 vardiya olarak hizmet veriyor. Timler, belirlenen noktalara gitmeden önce titizlikle özel kıyafetlerini giyiyor, maske takarak ekipmanlarının steril olmasına özen gösteriyor. Püskürtme yöntemiyle yüzeyleri dezenfekte eden ekipler, virüsün yayılabileceği alanları temizliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA