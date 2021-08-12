Çayırova Çiftlik Caddesi'ndeki yeni kavşakla trafik daha güvenli
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Çayırova Çiftlik Caddesi'ndeki yeni kavşakla trafik daha güvenli

Çayırova Çiftlik Caddesi'ndeki yeni kavşakla trafik daha güvenli
Habermetre - Haberler | Toplum

Kapanma dönemlerinde özellikle alt ve üstyapı çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki birçok çalışmayı tamamlamıştı.

Kapanma dönemlerinde özellikle alt ve üstyapı çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki birçok çalışmayı tamamlamıştı. Çayırova ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Çiftlik Caddesi'nin Şifa Mahallesi, D-100 Karayolu ve Yeni Mahalle kesişiminde yeni inşa edilen dönel kavşak, bölgedeki trafik karmaşasına son vererek trafik akışını düzenli ve güvenli hale getirdi.

D-100'E ULAŞIMDA DAHA GÜVENLİ VE RAHAT

Eski halinde trafikte düzensizliğe ve trafik akışında yavaşlamaya neden olan kesimde inşa edilen yeni kavşakla birlikte bu sorunlar ortadan kalktı. Kavşak sayesinde Tuzla Şifa Mahallesi ve Çayırova Yeni Mahalle arasındaki trafik daha güvenli hale geldi. Ayrıca bu yerlerden D-100 Karayolu'na ulaşım da artık daha güvenli ve rahat bir şekilde sağlanıyor.

BİRÇOK İMALAT YAPILDI, DAHA GÜZEL HALE GELECEK

Yeni kavşağın inşası kapsamında asfalt serimi, kaldırım imalatları, yaya ve oto korkuluk gibi pek çok çalışma gerçekleştirildi. Yol çizgilerinin çizildiği yeni dönel kavşak çalışmasında şuan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, belirli tesfiye çalışmalarını yaptı. Enerji işlerindeki bazı çalışmaların tamamlanası sonrasında Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kavşağı tamamen yeşillendirecek. Yeşil örtünün gelmesi ile kavşak görsel acıdan daha güzel hale gelecek.

Kaynak: Habermetre

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