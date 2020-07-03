Çayırova Belediyesi Şehitlik Parkını yeniledi
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Çayırova Belediyesi Şehitlik Parkını yeniledi

Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi'nde bulunan Şehitlik Parkı'nı yenileyerek, modern bir görünüme kavuşturdu.

Çayırova Belediyesi Şehitlik Parkını yeniledi
03.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:26

Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi'nde bulunan Şehitlik Parkı'nı yenileyerek, modern bir görünüme kavuşturdu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin yeni ve modern parklar yapılması yönündeki talimatı doğrultusunda çalışmalar yapan Park Bahçeler Müdürlüğü, Özgürlük Mahallesi'nde bulunan Şehitlik Parkı'nda yenileme çalışmasını tamamladı. Bin 600 metrekare alanı bulunan parkta ekipler, çalışmalarını tamamlayarak, yürüyüş yolu, aydınlatma, rulo çim, otomatik sulama ve oyun grubu kazandırdı.

Çalışmalar kapsamında yenilenen park yeni bir görünüme kavuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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