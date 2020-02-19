Çayırova Belediyesi masa tenisi turnuvası başladı
Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen personeller arası masa tenisi turnuvası başladı.
Çayırova Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen personeller arası masa tenisi turnuvası başladı.
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin açılışını yaptığı turnuvaya her birimden toplamda 50 personel katıldı. 3 set üzerinden oynanan karşılaşmalarda rakiplerini mağlup etmeyi başaran personeller ikinci tura yükseldi. Eleme usulü gerçekleştirilecek ikinci tur karşılaşmalarının ardından personeller finalde mücadele edecek. 5 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek final karşılaşmaları ile turnuvanın şampiyonu belli olacak. - KOCAELİ