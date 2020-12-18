Çayırova Belediyesi Çocuk TV yayında

Çayırova Belediyesi çocukların internette geçirdikleri zamanı daha verimli hale getirebilmek amacıyla Çayırova Belediyesi Çocuk TV'yi kurdu.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin geleceği olarak gördüğü çocukların internet ortamında zamanlarını verimli bir şekilde geçirmeleri için Çayırova Belediyesi Çocuk TV' projesini hayata geçirdi. Çocuk TV'yi kurduklarını belirten Başkan Çiftçi, "Çocuklarımızın, zamanlarını internette daha faydalı ve daha güvenli bir şekilde değerlendirebilmeleri için kurduğumuz "Çayırova Belediyesi Çocuk TV" sosyal medya kanalımız yayın hayatına başladı. Kanalımızda çocuklarımız için milli ve manevi değerlerimize bağlı, eğitici, öğretici ve eğlendirici formatta özgün içerikler hazırladık. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için kanalımızın hayırlı olmasını temenni ediyor, aileleriyle birlikte keyifli seyirler diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı