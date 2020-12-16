Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çiftçi, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafını oylayan Çiftçi, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Çiftçi, AA'nın geleneksel hale gelen "Yılın Fotoğrafları"nda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal