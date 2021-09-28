Çayırova Abdurrahman Korhan Caddesi artık daha konforlu

FATİH, İSTANBUL (Habermetre) - Vatandaşların yollarda daha rahat seyahat edebilmesini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu hedef doğrultusunda il genelindeki birçok noktada üstyapı çalışması gerçekleştiriyor. Çayırova'da Fatih Caddesi ile Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllarda hizmete sunulan "Tuzla Şifa - Çayırova Bağlantı Köprüsü" arasında bulunan Abdurrahman Korhan Caddesi yapılan üst yapı çalışması ile daha konforlu hale geldi.

BİN 100 TON ASFALT SERİLDİ

Doğal nedenlerden dolayı bozulan Abdurrahman Korhan Caddesi'nde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilk olarak trimer kazı yapıldı. Kazı sonrasında sırasıyla binder ve aşınma olmak üzere iki tabaka halinde toplamda bin 100 ton asfalt serimi yapıldı.

ÖNEMLİ BİR GÜZERGAHTA

Abdurrahman Korhan Caddesi, Fatih Caddesi ile Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl içerisinde hizmete sunulan "Tuzla Şifa Mahallesi-Çayırova Bağlantı Köprüsü" arasında bulunuyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde yapılan üst yapı çalışması ile daha konforlu hale getirildi. Cadde de son olarak yol çizgileri çizilecek.

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