Çayırlı'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim gerçekleştirildi
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Çayırlı'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim gerçekleştirildi

Çayırlı'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu eğitim gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu eğitim gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzincan İl Müdürlüğü Tercan Sosyal Merkez personelleri tarafından Çayırlı Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen eğitime, kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ve akabinde muhtarlar katıldı.

Erzincan 2021 yılı yıllık faaliyet planında yer alan kadına yönelik şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ve davranışların ortadan kaldırılması amacıyla toplumsal farkındalık, duyarlılık bilinç kazandırmak ve kadın erkek fırsat eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak amacıyla eğitim düzenlendi. Eğitimde erken yaşta ve zorla evlilikler, kadın erkek fırsat eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında çalışma alanının ihtiyaçlarına göre özel eğitim programı uygulanması gibi konular yer aldı. - ERZİNCAN

Çayırlı'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu eğitim gerçekleştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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