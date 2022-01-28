Çayırlı'da 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Haberler
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Çayırlı'da 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çayırlı'da 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Alınan bilgiye göre, Çayırlı merkez Atatürk mahallesi, Sanayi sokakta meydana gelen olayda Mahmut A.'ya ait evde sobadan sızan karbonmomoksit gazından 2 kişi zehirlendi. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine ikamete sağlık ekipleri sevk edildi. Zehirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Erzincan, 3. Sayfa, Haber

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