Çayırhanlı sporculardan büyük başarı

Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcuları, İstanbul Jujitsu Türkiye Şampiyonası'nda 48 madalya alarak Türkiye 1.'si olmayı başardı.

09.08.2019 11:53
Çayırhanlı sporculardan büyük başarı

Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcuları, İstanbul Jujitsu Türkiye Şampiyonası'nda 48 madalya alarak Türkiye 1.'si olmayı başardı.

İstanbul Jujitsu Türkiye Şampiyonası kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Çayırhan Bushido Spor Kulübü sporcuları, 48 madalya ile Türkiye 1.'si oldu. Çayırhan ve Nallıhan'ı temsilen şampiyonada yarışan Veli Kalkan ve öğrencileri, 27 altın, 17 gümüş ve 4 bronz madalya ile önemli başarılara imza atarken, kulübün ulusal hakemi Semiha Kurt da birçok müsabakada görev almayı başardı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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