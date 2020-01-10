Çayırhan'da tarihi eser kaçakçılığı
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Çayırhan'da tarihi eser kaçakçılığı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.

10.01.2020 08:28 | Son Güncelleme: 10.01.2020 08:33
Çayırhan'da tarihi eser kaçakçılığı

'nın Nallıhan ilçesinde ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Jandarma Karakol ekipleri tarafından yürütülen kaçakçılık operasyonunda Çayırhan'da bulunan bir eve baskın yapıldı. Operasyonda evde saklı birçok tarihi eser ve elektronik cihazlar ele geçirildi. Operasyonun ardından bir kişi gözaltına alınarak, hakkında soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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