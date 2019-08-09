Çayırhan'da sanayi çıkışının kapanmasına esnaftan tepki

Çayırhan'da sanayi çıkışının kapanmasına esnaftan tepki

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan beldesinde sanayi çıkışının kapatılmasına esnaf tepki gösterdi.

09.08.2019 23:33
Çayırhan'da sanayi çıkışının kapanmasına esnaftan tepki

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Çayırhan beldesinde sanayi çıkışının kapatılmasına esnaf tepki gösterdi.

Çayırhan'da bir çok kazaya sebep olduğu gerekçesiyle Sanayi çıkışı kaymakamlık kararı ile karayolları ekipleri tarafından kapanıyor. Sanayi esnafı ve o bölgede evi olan vatandaşlar ise geçişin kapanmasını istemiyor. Çayırhan girişinin iki girişi olduğu ve birinin kapanmasının doğru olmadığını buranın sıkıntısının çözümü olarak bu olmaması gerektiğini söylüyorlar. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.