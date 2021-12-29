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Çayırhan Alkim Müessese Müdürü Mehmet GÜL, Kaymakamımızı Ziyaret Etti

Çayırhan Alkim Müessese Müdürü Mehmet GÜL, Kaymakamımızı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Çayırhan Alkim Müessese Müdürü Mehmet GÜL, Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN'ı makamında ziyaret etti.

Çayırhan Alkim Müessese Müdürü Mehmet GÜL, Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Çayırhan Alkim çalışmaları hakkında bilgi veren Mehmet GÜL' e Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN, ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. İyi dilek ve temennilerle ziyaret sona erdi.

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