Çayıralan'da "İhtiyacın varsa al, imkanın varsa getir" kampanyası
Çayıralan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından "İhtiyacın varsa al, imkanın varsa getir" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.
15.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:20
Çayıralan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından "İhtiyacın varsa al, imkanın varsa getir" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.
Çayıralan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında halk arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı artırmak amacıyla "İhtiyacın varsa al, imkanın varsa getir" kampanyası başlattı.
Kampanyaya destek vermek isteyenler Çayıralan Müftülüğü altındaki Kur'an Kursu binasına malzemeleri getirirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar da ihtiyaçlarını buradan karşılayacak.
Kaynak: AA