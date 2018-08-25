Çayıralan Bal ve Kültür Festivali Başladı

Çayıralan'da 10. Bal ve Kültür Festivali yağlı güreş müsabakalarıyla başladı.

Çayıralan Kaynarpınar mesire alanında düzenlenen yağlı güreş müsabakası öncesi konuşan Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, festival ve şenliklerin amacının bölgenin yöresel ürün ve kültürünü tanıtmak olduğunu söyledi.

Çayıralan Belediye Başkanı Yasin Şahiner de bu yıl Bal ve Kültür Festivali'nin 10.'sunu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp ise çalışmanın ve inanmanın önemine değinerek, alın teri akıtmadan başarının yakalanamayacağını ifade ederek güreşçilere başarı diledi.

Konuşmaların ardından yağlı güreş müsabakaları başladı.