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Çayıra çıkamayan pehlivanlar destek bekliyor

Edirneli pehlivanlar, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamayan güreşlerden oluşan maddi kayıpların telafisi için destek bekliyor.

01.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:42

Edirneli pehlivanlar, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamayan güreşlerden oluşan maddi kayıpların telafisi için destek bekliyor.

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğu Delen, bir restoranda düzenlenen toplantıda gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de 100'den fazla pehlivanın "piyasa güreşi" olarak tabir edilen müsabakalarda mücadele ederek geçimlerini sağladığını söyledi.

Pehlivanların, pandemiden kaynaklı ertelenen güreşler nedeniyle maddi kayıplarının olduğunu belirten Delen, Edirneli pehlivanların yılda yurt içinde 35 yurt dışında da 7-8 güreşe gittiklerini ifade etti.

Bazı pehlivanların bu güreşlerden elde ettikleri kazançla hayatını idame ettirdiklerini belirten Delen, "Biz kulüp olarak onların yol ve yemek ücretlerine destek oluyorduk. Pehlivanlarımız da oradan kazandıklarını harçlık yapıp, aile bütçelerine katkı yapıyorlardı. Böyle bir sıkıntı doğdu şimdi. Yerel yönetimlerin, valiliklerin, belediyelerin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu tip yardım yapma hakları ve yetkileri var. Bunları yasal anlamda talep ederek pehlivanlarımızın bir nebze olsun zararını karşılamak anlamında bunun savaşını vereceğiz." diye konuştu.

"Kırkpınar'ın olmaması bizim açımızdan doğru"

Delen, koronavirüs salgını dolayısıyla Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılmayacağını düşündüğünü belirtti.

Sporun, sağlık için yapıldığını ifade eden Delen, şunları kaydetti:

"Kırkpınar'ın olmaması bizim açımızdan doğru. Tabii ki olsaydı iyi olurdu. Pehlivanlarımızın hem sportif anlamda hem maddi anlamda çok büyük zararları var. Onların bu kayıpları nasıl telafi edeceğinin mücadelesini vermemiz lazım.

Bugün Kırkpınar Güreşleri olsa dahi ben birçok sakatlıkların çıkacağını düşünüyorum. Bu zamana kadar Türkiye genelinde 40-45 güreşin olması lazımdı. Hiçbiri olmadı. Birden çıkılacak güreşlerde hem salgın anlamında hem sakatlık anlamında birçok sıkıntılar doğuracağına inanıyorum."

Toplantıya katılan baş altı pehlivanı Tansel Umut, güreşlerinin yapılmamasının kendisini maddi anlamda olumsuz etkilediğini belirtti.

Büyük orta boy pehlivanı Ufuk Yanık da maddi yönden sıkıntı yaşadıklarını, hedeflerinin seneye kaldığını söyledi.

Çayıra çıkamayan pehlivanlar destek bekliyor

Kaynak: AA

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