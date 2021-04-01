Çayır ve mera ıslah projesi kapsamında yulaf tohumu dağıtıldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, çayır ve mera ıslah projesi kapsamında yulaf tohumu dağıtımı gerçekleştiği bildirildiÇavdarhisar Kaymakamı Armağan yazıcı, yaptığı açıklamada, "İlçemizde uygulanacak olan "Çayır ve mera ıslah amenajman projesi" kapsamında nadas alanların yulaf...