"Çayır mera ve yem bitkileri" yaz okulu

02.09.2019 18:09

Bitlis'te, Tarım ve Orman Bakanlığı Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığınca 9 ilin Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine yönelik yaz okulu eğitimi verildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, insanların doğaya olan etkisine değindi.

Meraların da, hava, su, toprak, bitki örtüsü ve madenler gibi doğal kaynaklardan biri olduğunu belirten Çelik, "Ülkemizde 38,5 milyon hektar olan toplam tarım alanının yaklaşık 8,5 milyon hektarını çayır ve mera alanları oluşturmaktadır." dedi.

Bitlis'te 130 bin hektar çayır ve mera alanının bulunduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Dünyada ve ülkemizde bu kadar geniş yer tutan çayır ve mera alanları, yaban hayvanları için bir barınma alanı olan, kirli havayı temizleyen ekosistemin bir öğesidir. Bu alanlar aynı zamanda, sahip oldukları biyolojik çeşitlilik ile birçok bitki ve hayvana ev sahipliği yapmaları, arıcılık için doğrudan üretim alanı olmaları, erozyonu önleyerek toprakları koruması gibi insanoğluna da birçok fayda sağlamaktadır. Çayır ve mera alanları, kültürünü yaptığımız bitkilerin neredeyse tamamının gen kaynağı olmasından dolayı hayatımızın vazgeçilmez parçası olup, hayvansal ürünlerin elde edilmesinde katkısı olan doğal kaynaklardır."

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde başlayan ve 4 gün sürecek eğitime, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Koordinatörü Türkay Karaca ile Batman, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Van, Ağrı, Muş, Bingöl ve Bitlis Tarım ve Orman müdürlüklerinden görevliler katıldı.

Kaynak: AA