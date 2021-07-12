Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti

Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını da tehdit ediyor Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplandı.