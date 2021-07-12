Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti
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Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti

İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Haberler | Güncel

Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını da tehdit ediyor Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplandı.

Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti

İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını da tehdit ediyor

HATAY - Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplandı.

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin yine su sümbülü istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini tekrar kapatmaya başladı.

Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı.

Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti
Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti
Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti
Çayır değil nehir... Hatay'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş

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