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Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alev yanan araçta bulunan 2 kişi son anda kurtuldu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde alev alev yanan araçta bulunan 2 kişi son anda kurtuldu. Patlama seslerinin geldiği yangını vatandaş, film seyreder gibi izledi.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Dereağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresindeki 59 ES 669 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın cayır cayır yanmaya başladığını fark eden araç sürücüsü ve yanındaki bir kişi daha son anda araçtan inerek itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cayır cayır yanan aracı söndürdü.

Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangının söndürülmesi sonrasında araç kullanılamaz, hale geldi. Patlama seslerine rağmen meraklı vatandaşlar film seyreder gibi araç yangınını izlediler. - TEKİRDAĞ

Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular

Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular

Cayır cayır yanan araçtan son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Tekirdağ, Patlama, Tragger, 3. Sayfa, Haber

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