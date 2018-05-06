Çayınızı Belirlenen Fiyatın Altında Satmayın' Uyarısı

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, "Çayınızın tamamını alacağımızı biliniz ve hiçbir şekilde çayınızı belirlenen fiyatın altında satmayınız. Tüm üreticilerimizin çayını işleyecek kapasitemiz mevcuttur ve tamamını da alacağız." açıklamasında bulundu.