Çayını bitirip, çalınan taksisinin peşinden giden şoför: Arkadaşlar dalga geçti

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, durakta çay içtiği sırada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Neşe K.'nin taksisini kaçırdığı şoför Murat Çakır, DHA'ya konuştu.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, durakta çay içtiği sırada, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Neşe K.'nin taksisini kaçırdığı şoför Murat Çakır, DHA'ya konuştu. Taksisinin peşinden koşmadan önce çayını son damlasına kadar bitirdiği görüntüleri dikkat çeken Çakır, "Çayımı bırakmadığım, yudumladığım için duraktaki arkadaşlarım kamera görüntülerini izledikten sonra benimle dalga geçti. Kadının arkasından bağırdım 'dur' dedim ama durmadı" dedi.

Olay, pazartesi günü saat 19.30 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. Neşe K. durakta park halinde bulunan 35 TC 5478 plakalı taksiye arka kapıdan binip, sürücü koltuğuna geçti. Neşe K. anahtarı üzerinde olan taksiyi kaçırdı. Bu sırada tuvalet ihtiyacını giderip çay içmek için durakta olan taksi şoförü Murat Çakır, durumu fark etti. Duraktaki başka bir şoförün taksisiyle kadının peşine düşen Çakır, 15 dakikalık kovalamacanın ardından, Neşe K.'yi Bahriye Üçok Bulvarı'nda yakaladı. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Neşe K., emniyete götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Neşe K.'nin ifadesinde, "Planlanmış bir şey değildi. Canım o anda öyle yapmak istedi, bir anda aklıma esti" dediği öğrenildi. Neşe K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY ANI KAMERADA; ÇAYINI BIRAKMAMIŞOlay anı, taksi durağın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Neşe K.'nin taksiye sol arka kapıdan binip, çalıştırdığı ve duraktakilerin peşine düştüğü görüldü. Taksi şoförü Murat Çakır'ın da durumu fark ettikten sonra kadını takip etmek için harekete geçmeden önce elindeki çayı sonuna kadar içtiği ve bardağı yere fırlattığı yer aldı.'SÜREKLİ ANAHTARI ÇIKARMAK KONTAĞA ZARAR VERİR'Olay anını anlatan taksinin şoförü Murat Çakır, "Anahtarım taksinin üzerindeydi. Hiçbir taksici, anahtarını çıkarmaz, çünkü bu kontağa zarar verir. Bunu düşünerek, her zamanki gibi anahtarı aracın üzerinde bırakıp durağa gittim. Lavaboya girmiştim. Çıktıktan sonra da bir çay aldım ve içmeye başladım" dedi.'ARKASINDAN BAĞIRDIM AMA DURMADI'

Olay günü durak civarında pazar olduğu için bir kargaşa olduğunu söyleyen Çakır, "Ben çayımı yudumlarken o anda bir kamyonete geçti. Yolcu o kargaşa içinde aracımın arka kapısından binip, ön koltuğa atlamış. Aracı çalıştırmış, pazarın içinde de bir kişiyi ayağını ezmiş. Ben arabanın içinde oturduğunu sonradan fark ettim. Elimde çayımla taksime binmek üzereyken bir de baktım ki çalıştırıp, uzaklaşmaya başladı. Çayımı bırakmadığım, yudumladığım için duraktaki arkadaşlarım da benimle dalga geçtiler. Arkasından bağırdım, 'Dur' dedim ama durmadı. Sonra duraktaki başka bir arkadaşın taksisine binip, peşine düştük ve durabilmeyi başardım. Durdurduktan sonra aracı benim de üzerime sürdü ama bir şekilde etkisiz hale getirdik. Normal biri gibi değildi. Hepimiz hem çok korktuk hem de ders aldık" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN