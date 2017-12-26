



Çay, kahvaltıdan akşam yemeğine kadar sıklıkla tükettiğimiz bir içecektir. Hemen hemen her insana hitap eden çayın fazla içilmesi durumunda bazı zararlara neden olabilir. Bu nedenle fazla çay tüketiminin neden olduğu zararları sizler için araştırdık işte çayın zararları…



Uzmanlara göre, aşırı çay tüketimi mide bulantısı, baş ağrısı, sinir bozukluğu, kalpte çarpıntı, elde titreme, demir eksikliği, kansızlık ve uykusuzluk gibi birçok soruna yol açtığını açıkladı. Bu sorunlar dışında çayın neden olduğu zararları açıklıyoruz.







Çayın zararları nelerdir?



İshal



Çayın içerisinde bulunan kafein günlük olarak alınması gereken miktarın üzerinde alınırsa sindirim sistemini uyararak ishale sebep olur. Ayrıca, çay vücutta merkezi sinir sistemini de etkileyerek kişinin olaylar karşısında sinirli ve gergin olmasına neden olur.



Kabızlık



Her ne kadar beklenmedik olsa da çayın içerisinde bulunan tanen isimli madde vücutta depolanır. Çayın fazla tüketimi tanen maddesinin vücuda fazla nüfuz etmesiyle kabızlığa neden olur.



Mide rahatsızlığı



Çay kafein içermektedir. Kafein midenize ulaştığında, midede çeşitli asidik maddeler üretmesine neden olur. asidik maddeler vücudun absorbe edeceğinden fazla olduğu zaman mide huzursuz ve rahatsız hissedilir. Ülser, gastrit ya da mide kanseri gibi hastalığa sahipseniz çaydan uzak durmalısınız.



Uykusuzluk



Çayın fazla tüketimi içeriğindeki kafeinden dolayı uykusuzluğa neden olur. Kişiyi fiziksel ve zihinsel olarak uyarır ve insomniaya neden olur. İnsomnia beraberinde uyku düzeni sorunlarını getirir. Uzmanlara göre sağlıklı ve fit kalabilmek için daha az çay tüketilmesi gerekiyor.



Premenstrual sendrom



Fazla çay tüketimi kadınlarda premenstrual sendroma yani regl öncesi gerginlik sendromuna neden olur. Premenstrual sendromun ruhsal çöküntü, gerginlik, sinirlilik, aşırı yorgunluk, hassaslaşma gibi belirtileri vardır.



Böbrek rahatsızlıkları



Çay tüketimi böbrek rahatsızlıklarının ana sebeplerinden biridir. Kafeinin oluşturduğu uyarım kişiye zarar verir. Çayın içerisinde bulunan oksalat böbrek taşına neden olur.



İdrar sorunları



Fazla çay tüketimi sık idrara çıkmayı gerektirir. Kafein kişinin mesanesine baskı yapar ve mesaneyi çevreleyen kasların harekete geçirerek kişinin idrara çıkma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır.



Yemek borusu kanseri



Çok sıcak bir şey içtiğinizde bu içecek yemek borusundan geçerken kanala zarar verir. Bu durum yemek borusu kanserinin nedenleri arasında gösterilebilir. Çayınızı sıcak değil ılık içmeniz yemek borusu kanserine yakalanma riskinizi azaltacaktır.



Ödem ve şişkinliğe sebep olur



Günde 4 fincandan fazla çay içip 2 litreden az su tüketirseniz vücudunuzda ödem ve şişlik tehlikesi sizi bekliyor olacaktır. Sürekli kilo değişimi yaşıyorsanız sebebi aşırı çay tüketimine bağlı ödemdir.



İnsülin direncini artırır



İnsülin direnci, karaciğer ve pankreasın sağlıklı çalışmadığını gösterir. Karaciğer hastalığı veya insülin direnciniz varsa çay tüketiminizi azaltın.



Vücudun kurumasına sebep olur



Çay içenler vücutlarında su ihtiyacını pek fazla hissetmezler. Oysa ki çay, vücudun su ihtiyacını karşılamaz ve vücutta bulunan suyu çekip dışarı atar.



Dişleri sarartır



Çay, dişlerin sararması ve leke oluşumuna neden olur. Bu sorunu ortadan kaldırmak için çay içtikten sonra 1 bardak su ile ağzınızda gargara yapabilirsiniz.



Hamile kalmayı zorlaştırır



Çay içerdiği kafeinden dolayı hamile kalmak isteyenlerin uzak durması gereken bir içecektir. Gebelik ve emzirme döneminde dikkatle tüketilmelidir.



