Çayın yanına bol böcek yağlı bir kek alır mısınız?
Böceklerden sağlanan yağın, süt ürünlerinden daha sürdürülebilir olduğunu dile getiren biliminsanları, tereyağı yerine böcek ve larva yağının kullanılması için deneyler yapıyor.
29.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:21
Çayın yanına şöyle bol tereyağlı bir kek, kurabiye ya da börek..
'Olsa da yesek' dediğinizi duyar gibiyiz. Peki kekinizi yaparken tereyağ yerine larva yağı kullansak, ne dersiniz ? Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com