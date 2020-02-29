Çayın yanına bol böcek yağlı bir kek alır mısınız?

29.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:21

Çayın yanına şöyle bol tereyağlı bir kek, kurabiye ya da börek..



'Olsa da yesek' dediğinizi duyar gibiyiz. Peki kekinizi yaparken tereyağ yerine larva yağı kullansak, ne dersiniz ? Euronews.com'da Görüntüle