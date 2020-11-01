Çayevinin 1 günlük geliri, İzmir'deki depremzedelere gidecek
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Çayevinin 1 günlük geliri, İzmir'deki depremzedelere gidecek

01.11.2020 16:12 | Son Güncelleme: 01.11.2020 16:16
Çayevinin 1 günlük geliri, İzmir'deki depremzedelere gidecek

SİVAS'ta çayevi sahibi Raşit Yıldırım, bir günlük gelirini İzmir'de yaşanan deprem felaketinden zarar gören depremzedelere bağışlama kararı aldı.

SİVAS'ta çayevi sahibi Raşit Yıldırım, bir günlük gelirini İzmir'de yaşanan deprem felaketinden zarar gören depremzedelere bağışlama kararı aldı.

İzmir'de önceki gün yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için tüm kurumlar harekete geçerken, vatandaşlar da depremzedeler için kampanya başlattı. Bu çerçevede Sivas'ta çayevi işleten Raşit Yıldırım da bir günlük gelirini İzmir'deki depremzedelere yardım olarak gönderme kararı aldı. İş yerine astığı afiş ile bağışı duyuran Yıldırım, "İzmir'de yaşanan deprem hepimizi çok üzdü. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Biz küçük bir işletmeyiz, ne yapabiliriz diye düşünürken böyle bir karar aldık. Küçük de olsa elde edeceğimiz bir günlük geliri depremzedelere yardım için bağışlayacağız. Tüm halkımızı ve işletmelerimizi de yardıma çağırıyorum" dedi.Çayevinin müşterileri de kampanyayı anlamlı bulduklarını belirterek, işletmeyi duyarlı davranışından dolayı kutladı. 


Çayevinin 1 günlük geliri, İzmir'deki depremzedelere gidecek
Çayevinin 1 günlük geliri, İzmir'deki depremzedelere gidecek
Çayevinin 1 günlük geliri, İzmir'deki depremzedelere gidecek
Çayevinin 1 günlük geliri, İzmir'deki depremzedelere gidecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATLI

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