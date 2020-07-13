Çayeli'nde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı - Selden kaçan vatandaş (6)
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Çayeli'nde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı - Selden kaçan vatandaş (6)

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı.

13.07.2020 21:46 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:51

Rize'nin Çayeli ilçesinde şiddetli yağış hasara yol açtı.

Kent genelinde sabahtan itibaren etkili olan yağışın şiddetini artırması üzerine Çayeli ilçesinde debisi yükselen Şairler Deresi taştı.

Taşmanın etkisiyle dere üzerindeki köprü ulaşıma kapatıldı.

Çevredeki çok sayıda aracın sular altında kaldığı sel nedeniyle Eski Pazar Mahallesi'ndeki apartmanların giriş katlarını su bastı.

Binaların alt katlarında yaşayan vatandaşlar, üst katlardaki komşularının yanına sığındı.

Şiddetli yağışın devam ettiği ilçede, belediye ekipleri dere sularının taşıdığı rusubatı temizlemek için iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Şiddetli yağışın etkilediği Madenli beldesinde incelemelerde bulunan Rize Valisi Kemal Çeber, yetkililerden bilgi aldı.

Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 gündür bekledikleri yoğun bir yağış olduğunu belirterek, "Tabii Rize'de bir mikro klima özelliği var. Yani 3 bin 900 kilometrekare içerisindeki bu uyarının, hangi zamanda, hangi yeri vuracağını bazen bilemeyebiliyoruz. Sabah İkizdere ilçemiz ve güzergah çok yoğundu. Erzurum yolumuz trafiğe kapandı, orayla uzun uğraştık, orayı toparladık." dedi.

Akşam üzeri yağışın Çayeli ilçesi ve Madenli beldesinde yoğunlaştığını ifade eden Çeber, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle söyleyeyim, son 24 saatte 250 kilograma yakın yağış aldık. Yani bu çok olağanüstü bir miktar. Yani düşünün lavabonuz var, lavabonuzun giderinin 50 katı miktarındaki su sürekli dökülüyor. Böyle bir şey yaşıyoruz. Her taraf taştı. İş yerleri ve evlerin alt katlarında yoğun su basan yerler var ama Rize ili olarak biz bunlara alışkınız, bu çok büyük çaplı bir yağış ama alışkınız. Bütün kurumlarımız tedbirliydi. Ne kadar tedbiriniz de olsa doğa ile ancak bir yere kadar mücadele edebiliyorsunuz. Elhamdülillah can kaybımız yok, o bizim en büyük tesellimiz."

"Araçlarımız hala tıkanan yolları açmaya gayret ediyor"

Vali Çeber, bir köyde bir evin tamamen yıkıldığını bildiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Ama oradaki 3 kişi de sağ kurtarıldı. Sadece bir teyzemizin ayağında kırık var. Burada 2 yaralımız vardı. Onun tahliyesini yaptık. Tabii araçlarımız hala tıkanan yolları açmaya gayret ediyor. Birçok menfezimiz, köprü altımız tıkandı, onlarla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da yağış devam ediyor ve yarın akşama kadar da etkili olacağını öngörüyor Meteorolojimiz. Dolayısıyla mücadele ediyoruz, bu yörenin insanları alışkın nispeten bu havalara ama bu seferki gerçekten çok şiddetli oldu. Belediye başkanımız 60 yaşlarındadır, o bile 'Daha bu yaşıma kadar böylesini görmemiştim' diyor. Allah afetinden ve beterinden saklasın."

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini ileten Çeber, "Herkesi de duyarlı, tedbirli olmaya davet ediyorum. Şimdi anons yaptırıyoruz. Bütün evlerin ve iş yerlerinin giriş katlarını boşaltıyoruz. Burada bir yurdumuz var. Orasını hazırladık. Kızılay'ımız orada servise başlayacak. Evini güvenli hissetmeyen, giriş katlarda yaşayanları o yurda alacağız. Devam ediyor çalışmalarımız, aldığımız görüntüye ve verilerimize göre şekillenerek devam ediyor." diye konuştu.

Vali Çeber, Karayolları, DSİ, Özel İdare iş makinelerinin hepsinin bölgede olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"AFAD ekiplerimiz, özel sivil ekiplerimiz burada. Tabii helikopter taleplerimiz oldu ama hava şartları nedeniyle her şey hazırlandı. Allah devletimize zeval vermesin, o anlamda güçlüyüz. Erzurum ve Tunceli'den hava şartları nedeniyle helikopeterlerimiz gelemedi. Diğer güzergahtan gelen helikopterimiz de Ordu'ya kadar gelebildi. Orada konuşlandı, havanın müsait olmasını bekliyor ama elhamdülillah biz helikopterlik işlerimizi yoğun bir gayretle iş makinelerimizle kurtaracağımız vatandaşlar anlamında hallettik. Tabii hem köylerimizde devam ediyor bu tedbirler hem de burası şu anda çok yoğunlaştığı için Madenli'de ama şu anda mesela İkizdere'den de tekrar bir yağmur kümelenmesi oluştuğu haberini alıyoruz. Orada bir yoğun yağış bekliyoruz. Burada da 2-3 saatlik bir kesintimiz olacak, sonra tekrar şiddetli bir yağışın yarın öğlen, hatta akşam saatlerine kadar olabileceğini ön görüyoruz."

Çayeli'nde şiddetli yağış nedeniyle dere taştı - Selden kaçan vatandaş (6)

Kaynak: AA

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