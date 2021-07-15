Çayeli'nde heyelan anı kamerada
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Çayeli'nde heyelan anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çayeli'nde heyelan anı kamerada Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan anbean kameralara yansıdı.

Çayeli'nde heyelan anı kamerada

RİZE(İHA)- Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelan anbean kameralara yansıdı.

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy Beldesi Gümüştaş Mahallesi'nde şiddetli sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan anı ise anbean kameralara yansıdı.

Çayeli'nde heyelan anı kamerada
Çayeli'nde heyelan anı kamerada
Çayeli'nde heyelan anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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