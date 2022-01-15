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ÇAYELİ'NDE ÇATI YANGINI KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin Çayeli ilçesinde bir binada çıkan yangın sonrası çatı kullanılamaz hale geldi.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde bir binada çıkan yangın sonrası çatı kullanılamaz hale geldi. Yangına uykuda yakalanan vatandaşların uyandırılması için araç kornolarına basıldı.

İlçenin Yenipazar mahallesi, 9 Mart caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın çatı katında gece saat 03.30 saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangı çıktı. İhbar üzerine gelen belediye itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alevlerin yan binalara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, uykuda olan vatandaşların uyandırılması için araçların kornolarına basıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın sonrası çatı kullanılamaz hale geldi.

ÇAYELİ'NDE ÇATI YANGINI KORKUTTU

ÇAYELİ'NDE ÇATI YANGINI KORKUTTU

ÇAYELİ'NDE ÇATI YANGINI KORKUTTU

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RİZE'nin Çayeli ilçesinde bir binada çıkan yangın sonrası çatı kullanılamaz hale geldi.

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