Çaydanlık ısıtıcı jel kabı patladı: 2 yaralı
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Çaydanlık ısıtıcı jel kabı patladı: 2 yaralı

NEVŞEHİR'de, Songül ve Erkan Arslaner çifti, çaydanlık ısıtıcı jel kabının patlaması sonucu yaralandı.

Çaydanlık ısıtıcı jel kabı patladı: 2 yaralı
21.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:19

NEVŞEHİR'de, Songül ve Erkan Arslaner çifti, çaydanlık ısıtıcı jel kabının patlaması sonucu yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Songül ve Erkan Arslaner çifti, Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak'taki evlerinde iftardan sonra çay içmek için terasa çıktı. Bu sırada 'Osmanlı ocağı' tabir edilen çaydanlık ısıtıcı jel kabı, bilinmeyen bir nedenle patladı. Etrafa saçılan alevler, teras bölümündeki minder ve halıyı tutuşturdu. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Vücutlarında yanık oluşması sonucu yaralanan Arslaner çifti, çağrılan ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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