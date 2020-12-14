Çaydanlık fabrikasında yangın
14.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:20
KAHRAMANMARAŞ'ta bir çaydanlık fabrikasında yangın çıktı.
KAHRAMANMARAŞ'ta bir çaydanlık fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, fabrikada zarar oluştu.
Yangın, dün gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir çaydanlık fabrikasında çıktı. Heniz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada zarara yol açtı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ