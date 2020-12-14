Çaydanlık fabrikasında yangın
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Çaydanlık fabrikasında yangın

14.12.2020 17:16 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:20
Çaydanlık fabrikasında yangın

KAHRAMANMARAŞ'ta bir çaydanlık fabrikasında yangın çıktı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir çaydanlık fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, fabrikada zarar oluştu.

Yangın, dün gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir çaydanlık fabrikasında çıktı. Heniz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada zarara yol açtı.


Çaydanlık fabrikasında yangın
Çaydanlık fabrikasında yangın
Çaydanlık fabrikasında yangın
Çaydanlık fabrikasında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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