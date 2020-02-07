Çayda traktörle mahsur kalan 3 arkadaş, halatlarla çekilerek, kurtarıldı
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Çayda traktörle mahsur kalan 3 arkadaş, halatlarla çekilerek, kurtarıldı

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, sağanak nedeniyle debisi yükselen Demirci Çayı'ndan traktörle geçmek isterken mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

07.02.2020 12:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:41
Çayda traktörle mahsur kalan 3 arkadaş, halatlarla çekilerek, kurtarıldı

MANİSA'nın ilçesinde, sağanak nedeniyle debisi yükselen Çayı'ndan traktörle geçmek isterken mahsur kalan 3 kişi, ekiplerince kurtarıldı.

Kenan Şengül, Ahmet Sukken ve Musa dün akşam traktörle geçmek istedikleri  Köprübaşı'nın Borlu Mahallesi'ndeki Demirci Çayı'nda mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle debisi yükselen çayı kendi imkanları ile geçemeyen 3 arkadaş yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Amirliği ekipleri, traktör ve arkadaşları, bağladıkları halatları iş makinalarıyla çekerek kurtardı.  Kurtarma çalışması, çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

 


Kaynak: DHA
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