Çayda şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
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Çayda şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Çayda şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Afyonkarahisar'ın çay ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar'ın çay ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Çay ilçesinde saat 15.15 civarlarında başlayan şiddetli yağmur ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şiddetli yağmurun başlamasıyla mahalle ve caddelerde aşırı su birikintileri oluşturdu. Şiddetli yağmur dolayısıyla vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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