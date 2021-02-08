Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, düştüğü çayda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı.

Erbaa'da bulunan Kelkit Çayı'na düşen sokak köpeği, mahsur kaldı. Çayda balık tutmak için bölgeye gidenler, köpeği fark edince itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, botla köpeğin mahsur kaldığı alana ulaştı. Bitkin haldeki hayvan, kıyıya çıkarıldı. Ekipler, köpeği sağlık kontrolünün yapılması için belediyenin köpek bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Balık tutmaya geldiğinde mahsur kalan köpeği fark eden Sinan Güzel ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı