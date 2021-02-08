Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı

08.02.2021 10:46 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:51
Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, düştüğü çayda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, düştüğü çayda mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince botla kurtarıldı.

Erbaa'da bulunan Kelkit Çayı'na düşen sokak köpeği, mahsur kaldı. Çayda balık tutmak için bölgeye gidenler, köpeği fark edince itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri, botla köpeğin mahsur kaldığı alana ulaştı. Bitkin haldeki hayvan, kıyıya çıkarıldı. Ekipler, köpeği sağlık kontrolünün yapılması için belediyenin köpek bakım ve rehabilitasyon merkezine götürdü. Balık tutmaya geldiğinde mahsur kalan köpeği fark eden Sinan Güzel ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı
Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı
Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı
Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı
Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı
Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı
Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Meral Akşener Muharrem İnce Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Alişan Ali Sunal Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Arda Turan Fatih Terim Serdar Aziz Ünal Karaman
Tüm Haberler Kaza İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çayda mahsur kalan köpeği itfaiyeciler botla kurtardı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 10:51:07. #1.14#
title