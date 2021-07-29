Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti
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Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti Tunceli'de serinlemek için girdikleri çayda mahsur kalan 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma ekipleri yetişti.

Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti

TUNCELİ - Tunceli'de serinlemek için girdikleri çayda mahsur kalan 13 ve 15 yaşındaki iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma ekipleri yetişti. Çocukların mahsur kaldığı çay üzerinde bulunan baraj suyunun kesilmesi sağlanırken iki çocuk botlarla mahsur kaldıkları adadan kurtarıldı.

Olay, Peri Çayı üzerinde bulunan bir adacıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk serinlemek için girdikleri çayda mahsur kaldı. Durumun 112 ekiplerine bildirilmesi üzerine AFAD ve jandarma ekipleri Tatar Barajı sorumluları ile görüşerek suyun kesilmesini sağladı. Ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken iki çocuk mahsur kaldıkları alandan botlarla alınarak kıyıya çıkarıldı.

Çocukların herhangi bir hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti
Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti
Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti
Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti
Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti
Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti
Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti
Çayda mahsur kalan iki çocuğun imdadına AFAD ve jandarma yetişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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