Çayda mahsur kalan ambulansın yardımına köylüler yetişti
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Çayda mahsur kalan ambulansın yardımına köylüler yetişti

Çayda mahsur kalan ambulansın yardımına köylüler yetişti
05.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:11

- Çayda mahsur kalan ambulansın yardımına köylüler yetişti Adıyaman'da bir hastaya müdahale için giden ambulans çaydan geçerken mahsur kalınca yardımına köylüler traktörle yetişti.

- Çayda mahsur kalan ambulansın yardımına köylüler yetişti

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir hastaya müdahale için giden ambulans çaydan geçerken mahsur kalınca yardımına köylüler traktörle yetişti.

Adıyaman merkeze bağlı Bağlıca köyünde ki bir hastaya ulaşmaya çalışan 112 acil sağlık ekipleri Gökçay'dan geçerken, suda ilerleyemedi. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, ambulans şoförünün uğraşlarına rağmen ambulans çıkamayınca, köylüler yardıma koştu.

Traktör ile gelen köylüler ambulansa halat bağlayarak çaydan çıkartmaya çalıştı. İlk denemede halat kopunca bu kez zincir bağlanarak ambulans bulunduğu yerden çekildi.

Ambulans daha sonra hastaya ulaşarak ilk müdahalesini yaptı.

Çayda mahsur kalan ambulansın yardımına köylüler yetişti

Kaynak: İHA

Manşet

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