Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (3)
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Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (3)

BABAYI ARAMAYA YARIN DEVAM EDİLECEKKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'ndeki Aksu Çayı'nda kaybolan, Suriyeli Necip Şireki'yi bulmak için Kahramanmaraş itfaiyesi ile Adıyaman emniyetine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı.

27.02.2020 18:01 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:01
Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (3)

BABAYI ARAMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

Kahramanmaraş'ın ilçesinin Mahallesi'ndeki Çayı'nda kaybolan, Suriyeli Necip Şireki'yi bulmak için Kahramanmaraş itfaiyesi ile Adıyaman emniyetine bağlı dalgıçların yaptığı çalışmalardan sonuç alınamadı. Havanın kararması nedeniyle ekipler, çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin, babayı bulmak için çalışmalarına yarın sabah bıraktığı yerden devam edeceği belirtildi.


Kaynak: DHA

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