Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (2)
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Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (2)

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDUKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Aksu Çayı'nda balık tutarken babası Necip Şireki ile düştüğü suda kaybolan Beşar Şireki'nin cansız bedeni arama çalışmaları yapan dalgıçlar tarafından bulundu.

27.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:07
Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (2)

ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

'ın ilçesinde Çayı'nda balık tutarken babası Necip Şireki ile düştüğü suda kaybolan Beşar Şireki'nin cansız bedeni arama çalışmaları yapan dalgıçlar tarafından bulundu. Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırlen, ekiplerin baba Necip Şireki'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Ömer KOÇ/PAZARCIK( Kahramanmaraş),


Kaynak: DHA

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