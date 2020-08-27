Çayda erkek cesedi bulundu
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Çayda erkek cesedi bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, çayda erkek cesedi bulundu.

27.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 27.08.2020 23:06

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, çayda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Araç Çayı Karıt köyü Taş Köprü mevkisinde vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çaydan çıkartılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

İnceleme sonucu cesedin, Muhammet Benlioğlu'na (20) ait olduğu tespit edildi.

Benlioğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Çayda erkek cesedi bulundu

Kaynak: AA

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