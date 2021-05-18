ÇAYDA DESTEKLEME DAHİL 4 TL FİYAT MEMNUN ETTİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı yaş çay taban fiyatını kilogramı 3 lira 87 kuruş taban fiyat, 13 kuruş destekleme ile 4 TL olarak açıkladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı yaş çay taban fiyatını kilogramı 3 lira 87 kuruş taban fiyat, 13 kuruş destekleme ile 4 TL olarak açıkladı. Çay üreticileri, çay tarımının ailece yapılması halinde işçilik giderlerinin de kendilerine kalacağını belirterek daha kazançlı olacaklarını ifade etti.

Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında hasat dönemi dün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından 2021 yılı yaş çay taban fiyatını kilogramı 3 lira 87 kuruş taban fiyat, 13 kuruş destekleme ile 4 TL olarak açıkladı. Üreticiler, açıklanan fiyatı değerlendirdi. Çay tarımının ailece yapılması halinde işçilik giderlerinin de kendilerine kalacağını belirterek kazançlı olacaklarını ifade etti.

'ÜRETİCİYİ TATMİN EDİCİ BİR ÜCRET'

Çay üreticisi Turan Aktepe "Açıklanan fiyatı biraz az bulsakta yinede üreticiyi tatmin edici bir ücret verilmiştir. Üretici olarak kendi çayımızı toplar, işçi ücreti vermezsek maliyetlerimizde düşer, iyi bir rakam elimizde kalmış olur? dedi.

Mehmet Uzun ise "Ben fiyattan memnunum, bu zamanda bu kadar olurdu. Bizde çayımızın kıymetini bilelim, bahçemizin hasadını kendimiz yapalım. İşçilik maliyeti olmazsa paramız cebimizde kalır? dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı