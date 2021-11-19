Çayda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı - Haberler
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Çayda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kilgen Çayı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Kilgen Çayı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Kilgen Çayı'nda çok sayıda ölü balık olduğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çaydan ve ölü balıklardan numune aldı.

Balıkların, kurak geçen yaz sezonunun ardından suları azalan çayda oksijen yetersizliği nedeniyle telef olduğu tahmin ediliyor.

Çayda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Çayda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

Çayda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

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