Çayda akıntıya kapılan amca ve yeğen öldü (2) CEBRAİL'İN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDISerinlemek için girdikleri Batman Çayı'nda akıntıya kapılarak boğulan amca Mahmut Uyar'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından dalgıç ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında Cebrail Uyar'ın da cesedine ulaşıldı.

CEBRAİL'İN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Serinlemek için girdikleri Batman Çayı'nda akıntıya kapılarak boğulan amca Mahmut Uyar'ın cansız bedenine ulaşılmasının ardından dalgıç ekiplerince sürdürülen arama çalışmalarında Cebrail Uyar'ın da cesedine ulaşıldı. Batman Çayı'nda çıkarılan Cebrail Uyar'ın cesedi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki otopsinin ardından amca ve yeğeni toprağa verileceği bildirildi. Hastanedeki otopsinin ardından amca ve yeğeni toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA