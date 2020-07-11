Çayda akıntıya kapılan amca öldü, yeğeni aranıyor BATMAN'da serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan Mahmut Uyur (30) öldü, yeğeni Cebrail Uyur (14) ise kayboldu.

BATMAN'da serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan Mahmut Uyur (30) öldü, yeğeni Cebrail Uyur (14) ise kayboldu.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı İkiztepe köyü mevkisinde meydana geldi. Mahmut Uyar, beraberindeki yeğeni Cebrail Uyar ile birlikte serinlemek için Batman Çayı'na girdi. Çayda bir süre yüzen amca ve yeğen, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye, Batman Belediyesi bünyesindeki dalgıç ekipler, AFAD ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, Batman Çayı'nda arama çalışması başlattı. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da çalışmaları yerinde takip etti.Ekipler, bir süre sonra Mahmut Uyar'ın cansız bedenine ulaştı. Uyar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Cebrail Uyar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA